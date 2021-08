Opmerkelijke getuigenis op proces R. Kelly: “Ik heb ambtenaar omgekocht zodat hij met Aaliyah (15) kon trouwen”

Het dubieuze huwelijk met de veel jongere zangeres Aaliyah, deed veel stof opwaaien. R. Kelly was 27 jaar toen hij met de 15-jarige Aaliyah trouwde. Op de huwelijkspapieren zou haar leeftijd vervalst zijn naar 18 jaar. Lang werd aangenomen dat Kelly himself daarvoor een ambtenaar had omgekocht. Maar nu geeft zijn voormalig tourmanager op het toe dat hij dat in zijn plaats heeft gedaan.

Demetrius Smith vertelde de rechter in New York dat hij de ambtenaar iets meer dan 400 euro gaf voor een vals paspoort om met Aaliyah te kunnen trouwen. Dat hij Kelly ontmaskert heeft overigens een goeie reden. Dankzij zijn getuigenis kan Smith niet vervolgd worden.

© REUTERS

Vorige week ging de rechtzaak tegen de Amerikaanse r&b-zanger van start. 25 jaar lang deden beschuldigingen en geruchten over R. Kelly de ronde. De 54-jarige superster, bekend van hits als I believe i can fly, wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen, ontvoering en omkoping.

Als hij op alle punten schuldig wordt bevonden, riskeert hij een celstraf van tien jaar tot levenslang. Volgens de aanklacht heeft Kelly decennialang vrouwen, meisjes en zeker één jongen misbruikt.

De aanklager bestempelde Kelly bij het begin van het proces als een zogenaamd predator, een gebruikelijke term in de VS voor verdachten van structureel seksueel misbruik.

“Deze zaak gaat over een roofdier”, zei ze. “Een man die leugens, manipulaties, bedreigingen en fysiek geweld gebruikte om zijn slachtoffers te domineren en jarenlang zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Hij gebruikte elke truc uit het roofdier-handboek.”

R. Kelly en Aaliyah — © AP

Kelly schreef en produceerde het eerste album van Aaliyah, Age Ain’t Nothing But A Number. Het huwelijk werd beëindigd toen haar familie er lucht van kreeg. Het proces maakt ze niet meer mee. Aaliyah stierf twintig jaar geleden in een vliegtuigcrash. Ze was toen 22 jaar.