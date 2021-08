Hollywood-actrice Angelina Jolie (46) heeft de weg naar Instagram gevonden. Niet zomaar eentje, van de diva met haar kinderen, maar eentje met een krachtige boodschap. Niet zo verwonderlijk, want de ex van Brad Pitt zet zich al jarenlang in als ambassadrice van de Verenigde Naties voor vluchtelingen.

Jolie plaatste een foto van een Afghaans meisje die haar een brief had gestuurd. In de brief schrijft het kind onder meer dat ze bang is voor de Taliban die onlangs de macht grepen in het land. Angelina legt in het bijschrift van de foto haar situatie in het land uit. “Mensen in Afghanistan verliezen op dit moment de mogelijkheid om via social media te kunnen communiceren en zichzelf openlijk te uiten.” De actrice is daarom van plan om via Instagram hun verhalen te delen zodat ze “iedereen die vecht voor mensenrechten een stem kan geven”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De actrice deelt verder nog een verhaal van twintig jaar geleden, toen ze Afghaanse vluchtelingen ontmoette die aan het begin van deze eeuw al op de vlucht waren voor de Taliban. “Het is verschrikkelijk om te zien hoe Afghanen opnieuw ontheemd raken door de angst en onzekerheid die hun land momenteel in de greep houdt”, zo schrijft ze.

Jolie noemt de operatie in Afghanistan die “zoveel tijd, geld, bloed en levens” heeft gekost “een mislukking die bijna niet te bevatten valt”. “Om te zien dat Afghaanse vluchtelingen decennialang worden behandeld als een last, is ook misselijkmakend. Ik zal net als vele anderen niet wegkijken. Ik zal blijven zoeken naar manieren om te helpen. Ik hoop dat jullie met mij meedoen.”

LEES OOK. Brad Pitt en Angelina Jolie ruziën over rechter: “Banden met Pitt”