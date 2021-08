Weggeefwinkel ook open op woensdag

De weggeefwinkel is voortaan ook open op woensdagnamiddag. — © frmi

De gemeente breidt de openingsuren uit van de weggeefwinkel Kidsshop in het gemeentehuis.

Het aantal klanten in de weggeefwinkel neemt de laatste maanden sterk toe. Om hen nog beter te kunnen helpen, is de weggeefwinkel vanaf 23 augustus open op maandag én woensdag: op maandag van 15 uur tot 18.45 uur en op woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur. Als die dagen en uren niet passen, kan je altijd een afspraak maken bij de dienst Welzijn: 011/48.01.17 of sonja.doomen@heers.be en evelien.dekeyser@heers.be.