Ze stonden dinsdag allebei aan de start van de Egmont Cycling Race in Zottegem. Twee jonge coureurs met een aparte voornaam, maar vooral wat nadien komt, spreekt in de koers tot de verbeelding. Stefano Museeuw (23) en Axandre Van Petegem (19) – zonen van - gaan voor een carrière in de koers. “Ze zeggen dat ik op mij pa lijk. Ik moet me ook al elke dag scheren.”