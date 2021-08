Slechts één thema overheerste na de wedstrijd: stond Amallah nu wel of geen buitenspel? Blijkt dat zelfs de technologie daar geen uitsluitsel over kon geven. De VAR in ons land heeft enkel een 2D-lijn en die was nu niet toepasbaar. “Je moet het aanvaarden”, zuchtte KVO-coach Alexander Blessin.