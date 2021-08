Neos Genk op zoek naar de oorsprong van België

Historalia laat ons land kennismaken met een nieuw theaterconcept. Op het domein van het kasteel De Merode in Westerlo werd op drie locaties het ontstaan van België in woord en beeld gebracht door een plejade van topacteurs met o.a. Lucas Van den Eynde.Voorzitter Lucienne Winters glunderde, want Neos Genk trok er met een bus enthousiaste musicalliefhebbers naartoe. Heerlijk was het om weer ‘onder de mensen’ te zijn, al was dat dan ook met een mondmasker. Als je één conclusie kan trekken uit het spektakel dan is het wel dat de Belgische revolutie ontstond uit te weinig naar elkaar luisteren en met elkaar communiceren. De wederzijdse agressie en het wederzijds gescheld leek haast op een hedendaags facebookdispuuut…Dat kon de pret niet bederven van de Neosleden die intussen al uitkijken naar 3 september als in Casino Modern in Waterschei de gezellige ontdekkingsnamiddag op het programma staat waar de leden kunnen kennismaken met het programma van volgend werkjaar.