Abdijentocht voor Ter Heide

Het volledige elektrische rolstoelfietsenpark vernieuwen van Ter Heide, de zorginstelling voor mensen met meervoudige beperkingen. Dat is het doel dat de vriendenclub van Calluna zich stelt. Elk jaar slagen zij erin enkele rolstoelfietsen te vernieuwen. Een van hun acties is de sponsorfietstocht. Omdat ze zelf alle kosten van de tocht dragen gaat elke grote of kleine bijdrage van sponsors dus rechtstreeks naar de aankoop van nieuwe rolstoelfietsen die elk zo’n 7 à 8.000 euro kosten. Eerder fietsten de bikers van Calluna reeds naar Santiago de Compostela, dit jaar kiezen ze voor een meerdaagse fietstocht in eigen land. De tocht voert hen langs een vijftal prachtige abdijen in Vlaanderen en WalloniëDe mountainbikers begonnen hun tocht in Ter Heide en elke dag willen ze gemiddeld 75 km afleggen. Dat brengt hen de eerste avond in Achel. De volgende doelen zijn Westmalle, Chimay, Orval en Rochefort. Als ze aan het einde van de toer terugkomen in Ter Heide hebben ze bijna zevenhonderd kilometer in de benen.Bij hun vertrek werden ze uitgewuifd door directeur Paul Geypen en uiteraard door hun partners die het hele avontuur via whats app zullen volgen.