Okra bezoekt expo in Sint-Martinuskerk

"De uitstekende gids vertelde ons over de rijke en boeiende geschiedenis van de kerk en gaf deskundige uitleg bij de vele kerkschatten en indrukwekkende kunstwerken die er tentoon staan. We maakten er ook kennis met oude kerkelijke gebruiken en persoonlijkheden zoals de legendarische suisse, de ordebewaker waar alle kinderen destijds schrik van hadden. Een dikke proficiat voor de initiatiefnemers van deze mooie tentoonstelling want het was een zeer aangename en leerrijke namiddag!"