Nieuwste James Bond-film gaat dan toch eindelijk in première

De wereldpremière van de 25ste James Bond-film ‘No Time To Die’ vindt plaats op dinsdag 28 september in Londen. Dat maakte het officiële Twitteraccount van 007 vrijdagavond bekend.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De première vindt plaats in de Royal Albert Hall in de Britse hoofdstad. Hoofdrolspeler Daniel Craig krijgt dan op de rode loper gezelschap van onder meer producenten Michael G. Wilson, Barbara Broccoli en regisseur Joji Fukunaga.

De langverwachte James Bond-film werd vorig jaar april eigenlijk al in de bioscoop verwacht, maar als gevolg van de coronapandemie werd ‘No Time To Die’ keer op keer uitgesteld. Vanwege corona wordt de release van de film nu alleen in Australië nog een keer uitgesteld, meldt The Hollywood Reporter. Daar komt de film nu op 11 november uit.