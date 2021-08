Kylie Jenner is opnieuw zwanger

Drie jaar na dochtertje Stormi is Kylie Jenner (24) opnieuw zwanger van rapper Travis Scott (29). Dat zeggen verschillende bronnen aan het magazine People. Het koppel zelf wil geen commentaar kwijt.

Het komt niet helemaal als een verrassing. Jenner had eerder al aan een fan laten weten dat ze niet kon wachten om haar gezinnetje verder uit te breiden. Eerst sprak ze van vier maar nu mogen er zelfs al zeven kleine Kylie’s komen.

Op een meer serieuze toon liet de realityster en onderneemster al weten dat zwanger zijn niet gemakkelijk is. En ook het ouderschap zelf valt haar geregeld zwaar. “Ik lees de boeken, ik volg de mombloggers, ik probeer echt te leren hoe ik de beste moeder kan zijn. Maar elk kind is natuurlijk anders dus je moet doen wat best is voor jouw kind.”

In 2019 gingen Jenner en Scott uit elkaar, maar ze bleven in nauw contact om voor dochter Stormi te zorgen. Volgens bronnen werden de twee vorige zomer opnieuw een koppel. Het ziet er dus naar uit dat ze die liefde bezegelen met een kind.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

()