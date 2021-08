Vakantie in Zuid-Europa: dit jaar kregen de toeristen er vaak zicht op een bosbrand bij. — © AFP

Hasselt

De zomer van 2021 zal geboekstaafd worden als de natste ooit bij ons, maar als de heetste wereldwijd. Zuid-Europa stond letterlijk in brand. De situatie is even onder controle, maar het gevaar smeult nog steeds.