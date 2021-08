Belgian Cats-coach Philip Mestdagh over zijn toekomst en “moeilijke” loting voor EK 2023: “Onduidelijk wie er zal spelen”

Philip Mestdagh gaat zondag in gesprek met de Belgische basketbalfederatie over het al dan niet aanblijven als coach van de Belgian Cats. Maar de Vlaamse coach heeft zijn zinnen al gezet op de kwalificatiewedstrijden van de Belgen voor het EK van 2023. De loting daarvan vond vrijdag plaats.

“Het is een moeilijke loting, want er zijn enkele mogelijke wijzigingen in ons team en we weten niet echt wie bij onze tegenstanders zal spelen,” vertelde Mestdagh, verwijzend naar Bosnië-Herzegovina, Duitsland en Noord-Macedonië die in dezelfde poule als België spelen. Enkel de winnaar van elk van de tien groepen en de vier beste tweedes gaan door naar het EK in Slovenië en Israël. De twee gastlanden spelen ook kwalificatiewedstrijden en als zij zich weten te plaatsen, zal een vijfde of zesde tweede ook doorgaan.

“We kennen Bosnië goed en ze hebben een heel goede ploeg. Ze hebben ons in juni in de groepsfase van het EK in Straatsburg verslagen (70-55),” waarschuwde Philip Mestdagh. “We weten niet of Jonquel Jones zal spelen. Maar als ze niet speelt, heeft Bosnië een andere genaturaliseerde speelster in Courtney Hurt.”

Jonquel Jones is een genaturaliseerde Bahamaanse speelster die een gemiddelde van 24,3 punten en 16,8 rebounds had op het EK, waaronder 13 punten en 16 rebounds tegen België.

“Ook Duitsland is gevaarlijk als ze voltallig zijn. Ze hebben de zussen Sabally (waarvan Satou in de WNBA speelt), Marie Marie Gülich (EuroCup winnares met Valencia, ook WNBA), Luisa Geiselsoder die in Frankrijk speelt en andere goede speelsters zoals Sonja Greinacher. Duitsland heeft een heel goede basisopstelling, maar we weten ook niet echt wie zal spelen. Noord-Macedonië is op papier de makkelijkste tegenstander. Maar ook zij hebben nu een genaturaliseerde Amerikaanse: Dewanna Bonner, één van de beste speelsters ter wereld.

Philip Mestdagh begon in 2016 als bondscoach bij de Belgian Cats. Zijn contract liep af na de Olympische Spelen. Hij won twee bronzen medailles met de Cats op het EK in 2017 en 2021 en werd vierde op het WK. België speelde ook voor het eerst in zijn geschiedenis op de Olympische Spelen en werd in de kwartfinales (86-85) uitgeschakeld door Japan.

De man uit Ieper wil er nog enkele jaren bij doen als bondscoach “maar ik weet niet wat de intenties van de federatie zijn. Ik denk dat zij ook met mij verder willen, maar het zal ook afhangen van wat zij voorstellen.”