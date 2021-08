Merkel en Poetin: het laatste officiële bezoek in een stormachtige verstandhouding

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is vrijdag op bezoek in Moskou bij de Russische president Vladimir Poetin. De twee wereldleiders spreken elkaars moedertaal, maar van wederzijds begrip was de afgelopen zestien jaar zeker niet altijd sprake.

Het is de twintigste keer dat 67-jarige Merkel en 68-jarige Poetin elkaar officieel de hand schudden en hoogstwaarschijnlijk ook de laatste, want de Duitse bondskanselier stapt in september uit de politiek. Met Poetin heeft ze in die tijd een stormachtige verstandhouding gehad.

Tijdens hun eerste ontmoeting in 2006 gaf de Russische leider Merkel een pluche speelgoedhondje cadeau, waar de bondskanselier hartelijk om kon lachen. Bij hun tweede weerzien in 2007 wandelde er een echte hond de kamer binnen, daar was de Duitse leider minder blij mee, want ze is bang van honden. Beelden van een angstig kijkende Merkel met daarnaast een grijzende Poetin gingen de wereld over.

De Russische president beweerde achteraf geen kwade bedoelingen gehad te hebben, Merkel liet aan Duitse media weten zich niet geïntimideerd te voelen. ‘Ik begrijp wel waarom hij dit doet: om te laten zien dat hij een man is’, zei ze na de bijeenkomst tegen de verzamelde pers. ‘Hij is bang voor zijn eigen zwakheid. Rusland heeft niets, geen succesvolle politiek of economie. Dit is alles wat hij heeft’, voegde ze daar aan toe.

De Krim

Ook op politiek vlak botsten de leiders regelmatig. Een dieptepunt was de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014. Merkel was een doorslaggevende aanjager van de sancties die de Europese Unie vervolgens aan Rusland oplegde.

Een andere gebeurtenis die de relatie tussen de twee landen ernstig bekoelde was de moord op een Tsjetsjeense dissident in een park in Berlijn in 2019. Verder was Merkel niet heel blij met de hack van computersystemen van het Duitse parlement in 2015, die in opdracht van Rusland werd uitgevoerd.

Poetin laat in het openbaar regelmatig zijn waardering voor Merkel blijken. ‘Ik vertrouw haar, ze is een heel open persoon’, heeft hij herhaaldelijk over haar gezegd, met de toevoeging dat de kanselier ‘echt een eerlijke poging doet om crises op te lossen.’

Navalni

De datum van het bezoek is alvast beladen, want het is vrijdag precies een jaar geleden dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni werd vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Navalni herstelde volledig van de vergiftiging, die volgens internationaal onderzoek gesteund door de VN het werk was van de Russische veiligheidsdienst. Navalni zit op dit moment in Rusland een gevangenisstraf van 2,5 jaar uit.

De verwachting is dat Navalni op Merkels lijstje van onderwerpen staat om met Poetin te bespreken, net als de betwiste Nord Stream 2-pijpleiding en de politieke situatie in Wit-Rusland en Afghanistan.