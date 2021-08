De fracties van de sociaaldemocratische PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer, het “lagerhuis’ van het Nederlandse parlement, gaan in ieder geval tijdens de moeizame regeringsvorming als één team verder. Dat melden de partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver, die vrijdag de hele middag overleg hebben gevoerd over verdieping van de onderlinge samenwerking.