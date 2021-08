Anders Jong organiseert gezellige barbecue

Meer dan 80 leden schreven in voor de barbecue. "Het grote aantal is een teken dat we terug bij elkaar willen komen, elkaar weer willen ontmoeten in een gezellige sfeer", klinkt het. "Deze barbecue was de uitgelezen kans om bij een lekker etentje en dito drankje elkaar weer te kunnen ontmoeten. Iedereen keek er naar uit en was blij de andere leden terug te zien. Knuffels waren er nog niet bij maar die worden bewaard voor een later tijdstip. Het bestuur had zijn beste beentje voorgezet want de organisatie liet niets te wensen over. Het terras van cafetaria De Steenakker in Kaulille, was de ideale plaats om dit event te organiseren. Het eten was heel goed en iedereen was zeer content. Anders Jong heeft weer eens bewezen dat tikkeltje meer te bieden aan hun leden. Bij het afscheid van de huidige voorzitter is nog geen nieuwe gevonden maar het bestuur werkt naarstig verder. Een vereniging zonder voorzitter is als een fiets zonder stuur maar bij Anders Jong is dat als een fiets zonder zadel, het rijdt even wat ongemakkelijk maar gaat toch vooruit."