Neos Hoeselt wandelt van Kanne naar Maastricht en terug

De bijna 15 km ging voor de een al iets meer aan de limiet dan voor de ander. Regelmatige rustpauzes en een tussenstop in De Preuverie in Maastricht maakten het voor iedereen wel haalbaar.Het was een mooie en leerrijke tocht langs het Chateau Neercanne, de wijngaarden van de Apostelhoeve en verschillende molens langs de Jeker, zoals o.a. de Bisschopsmolen of Smokkelmolen. "In Maastricht zelf ontdekten we het park met de (verlaten) berenkuil, het beeld van d’Artagnan aan de stadswallen, mooi gerestaureerde huisjes in de binnenstad, zoals het huisje over de Jeker gebouwd. Na een korte stop was het klimmen naar het Fort St Pieter en verder door het bos langs de ENCI cementgroeve en het plateau van Caestert met mooie vergezichten over het Jekerdal om tenslotte terug af te dalen naar het centrum van Kanne."De namiddag werd afgesloten met een bezoekje aan een ijssalon.