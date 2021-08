Grabbelpassers beleven leuke namiddag bij Farm Flora

Het bezoek van de Grabbelpassers aan Farm Flora in Halen is door de weersomstandigheden een aantal keren moeten verplaatst worden, maar afgelopen dinsdag was het dan eindelijk zo ver.

Een bende dolenthousiaste Grabbelpassers bracht er een bezoek aan de boerderij die de uit Riemst afkomstige Steffi Verjans runt. Op dit moment vangt ze meer dan 50 dieren op: dieren die oud zijn, die niemand meer wil, die hulpbehoevend zijn, … Kortom: dieren die in nood zijn, zijn bij Steffi in heel goede handen. De Riemstse kinderen maakten kennis met de dieren en ze kregen ook tips en leerden omgaan met honden en met dieren in het algemeen. Ze zagen voor het eerst in hun leven één van de verlamde honden in een rolstoel.Uiteraard staken ze ook de handen uit de mouwen. Ze hielpen bij het uitmesten van de stallen, groentjes snijden, hooi voeren, …Deze jongens en meisjes hadden dan ook een fantastische namiddag en op het einde kregen ze nog een goodiebag én een echt “dierendiploma” mee. “Ze hebben het dan ook echt geweldig goed gedaan”, aldus een zeer tevreden Steffi.