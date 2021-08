Het Blauw Huis op bezoek bij Staf Timmers

"In beweging zijn, niet bij de pakken blijven zitten...", dat vertelde Staf Timmers aan de bezoekers van zijn beeldentuin. "Daar worden we in Het Blauw Huis helemaal blij van! Immers ook Het Blauw Huis wil mensen, in het bijzonder senioren en mantelzorgers, stimuleren en ondersteunen om zelf in "beweging" te blijven, om te creëren, om te dromen, om te doen, van zich te laten horen en zien."De beeldentuin zit vol verrassingen, als je denkt het 'gezien' te hebben dan valt er vast nog wel iets te ontdekken. De tuin nodigt uit om de 'dingen' vanuit verschillende kanten te bekijken.