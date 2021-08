Judoclub Agglorex helpt door overstroming getroffen judoclubs in Wallonië

Afgelopen week trok Jean-Jacques Melotte onder andere naar het Nederlandse Tilburg om daar judomatten op te halen. Omdat judo één grote familie is, kan het natuurlijk niet dat de door de wateroverlast getroffen clubs met het nieuwe seizoen voor de deur niet zouden kunnen beginnen met judo. Immers heeft het judo door de corona-uitbraak al meer dan anderhalf jaar stil gelegen.Judoclub Eupen kon al heel blij gemaakt worden met de eerste inzameling. De voorzitter en secretaris van Eupen kwamen de matten dankbaar ophalen. Natuurlijk blijft Jean Jacques met Agglorex Lommel matten verzamelen totdat elke club die getroffen is weer zijn judoka's op de mat kan ontvangen. Limburgse clubs en sympathisanten kunnen altijd contact opnemen met Jean-Jacques als zij ook nog matten willen doneren .Judo is more than sport! Email: jean.jacques.melotte@skynet.be