Wolven bijten vier schapen dood in Koersel

Beringen

Alweer slaat de wolf toe. In Beringen, in een wei van de blauwbessenkwekerij Blueberry Fields zijn vier schapen doodgebeten. Het werk van meerdere wolven, vermoedt de schapenhouder. Zijn dieren zijn in de nek gebeten en vertonen alle kenmerken van een wolvenaanval. Het ziet er dus naar uit dat de wolf na Meeuwen-Gruitrode, Peer en Houthalen-Helchteren zijn terrein verlegd heeft naar de Vallei van de Zwarte Beek in Koersel. We willen u waarschuwen voor de onaangename beelden.