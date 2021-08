Lerarentekort: Twee op drie afgestudeerde leerkrachten niet op zoek naar job in het onderwijs

Twee op drie afgestudeerde leerkrachten is niet op zoek naar een job in het onderwijs. Dat zegt Marc Hermans, departementshoofd van PXL Education in een reactie op het lerarentekort.

Minder dan twee weken voor de start van het nieuwe schooljaar is het lerarentekort groter dan ooit tevoren. In het TVL-Nieuws gisteren zei directeur Tom Cox van de grootste scholengroep in Limburg dat hij deze zomervakantie geen enkele sollicitatie heeft ontvangen. Toch levert het hoger onderwijs ieder jaar zo’n 10.000 nieuwe leerkrachten af. Maar mogelijk is het onderwijs zelf een deel van het probleem. Het merendeel van de afgestudeerde leerkrachten komt niet voor de klas terecht. Een derde studeert verder in een andere richting. Nog eens één derde kiest voor een aantrekkelijke job buiten het onderwijs. Emma Koterba, een student uit Koersel die straks afstudeert, maar voor de privésector kiest, vertelt waarom een job in het onderwijs haar afschrikt.