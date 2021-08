Leopoldsburg

In Leopoldsburg worden bewoners van het noodopvangcentrum ingeschakeld als vrijwilligers in het vaccinatiecentrum in de gemeente. Het gaat om mensen die in afwachting van hun asielprocedure actief willen meehelpen met de vaccinatiecampagne. Voor de vrijwilligers uit het asielcentrum is het ook een mooie kans om hun Nederlands wat bij te schaven.