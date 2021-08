België kon vrijdag voorlopig maar 16 landgenoten uit Kaboel evacueren

De Belgische evacuatiemissie in de Afghaanse hoofdstad is vrijdag van start gegaan. Er werden al twee vluchten uitgevoerd, waarbij 16 Belgen naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad werden overgebracht. Dat heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vrijdag gezegd op een persconferentie. “Vooral aan de ingang van de luchthaven is de situatie extreem moeilijk”, zei ze.