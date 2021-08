Niemand van de achttien betrokkenen heeft in het Reuzegom-dossier hoger beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer in Hasselt om zich voor de correctionele rechtbank te verantwoorden voor de rol bij de fatale doop van student Sanda Dia. Dat heeft BELGA vrijdag vernomen van het parket van Limburg. Vrijdag verstreek de beroepstermijn. De raadkamerbeslissing van 5 augustus is dus definitief.