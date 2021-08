Marc Van Ranst: “Versoepelingen kunnen nog teruggedraaid worden, zeg nooit nooit”

Viroloog Marc Van Ranst reageerde vrijdag niet verrast dat er een aantal coronamaatregelen versoepeld zullen worden vanaf 1 september. Hij begrijpt dat die er moesten komen nu steeds meer Belgen gevaccineerd zijn tegen COVID-19. Maar tegelijk sluit hij niet uit dat een aantal versoepelingen later alsnog teruggedraaid kunnen worden. “Zeg nooit nooit”, verklaarde hij op Radio 1, verwijzend naar de situatie in Israël waar ondanks de vele vaccinaties het aantal ziekenhuisopnames toch weer piekt. Ook in Nederland waren de discotheken deze zomer eerst open en dan weer snel dicht. Van Ranst beklemtoonde nog eens het belang van goede ventilatie.

Hij verwacht dat ook in België de besmettingscijfers verder zullen toenemen, tot 2.000 plus per dag, zei hij op Radio 1. Het aantal ziekenhuisopnames volgt normaal met vertraging op het aantal besmettingen, al biedt vaccinatie hier wel een belangrijke buffer. “Het risico dat het zorgsysteem implodeert is er dus in mindere mate dan bij de vorige coronagolven”, aldus de bekende viroloog, maar op plaatsen waar er minder gevaccineerden zijn dreigt er dus wel een probleem.

Dat is het geval voor Brussel, waar er op 1 september nog geen nieuwe versoepelingen komen. Van Ranst waarschuwde vrijdag wel om het effect van die strengere aanpak “niet te overschatten”. Want Brusselaars die dat echt willen, kunnen bijvoorbeeld naar Vlaanderen of Wallonië komen om van de soepeler maatregelen te genieten. “Men zit in Brussel met de handen in het haar”, gaf Van Ranst mee, die niet weet of bijvoorbeeld een Covid Safe Pass in de horeca meer mensen zal overtuigen om zich alsnog te laten vaccineren. Voor de Brusselaars die zich wel al lieten vaccineren, zijn de strengere regels dan weer “zeer frustrerend”, klonk het.

Met de herfst en winter voor de deur beklemtoonde de viroloog nog eens het belang van goede ventilatie. “Nu stelt zich dat probleem nog niet, maar we gaan de CO2-meters in de horeca nodig hebben”.

OVERZICHT. Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen vanaf 1 september