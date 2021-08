OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: minimale regels vanaf 1 september

Minimale regels vanaf 1 september, dat was in mei het opzet van het Overlegcomité. Op voorwaarde dat 7 op de 10 volwassenen gevaccineerd was, er een gunstige trend in de hospitalisaties merkbaar was, en er minder dan 500 bedden op intensieve zorgen waren ingenomen. Die minimale regels zijn er nu. “1 september zal de start zijn van het nieuwe schooljaar, maar het zal voor ons allemaal een nieuwe start zijn.”

Privéfeesten

Thuis worden vanaf 1 september alle regels opgeheven. Je kiest dus zelf hoeveel mensen je bij je thuis uitnodigt, en hoe het er binnen aan toe gaat. Tot nu toe lag de grens op 8 personen, je eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Horeca: vanaf 1 september

Op café gaan zoals vroeger: het kan weer. Alleen dat mondmasker blijft, wanneer je je tussen de tafeltjes verplaatst op weg naar de wc. Maar alle andere beperkingen worden opgeheven. Het sluitingsuur valt weg – 1 uur ’s nachts was nu de regel. Staand iets drinken, of aan de toog, kan ook weer – dat was tot nu toe verboden. De tafels moeten niet langer 1,5 meter uit elkaar staan. En aan één tafel mogen weer meer dan acht mensen zitten.

Discotheken

Voor danscafés en dancings volgt de verlossing een maand later dan voor de horeca. Als alles goed gaat mogen zij op 1 oktober weer de deuren openen. Voorwaarde is wel dat ze strenge protocollen volgen over luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. De deelstaten mogen zelf ook beslissen of ze de regels strenger toepassen.

Bruiloften

Ook op privéfeesten in feestzalen vallen de regels weg. Dansen op trouwfeesten mag dus weer.

Erediensten

Een bezoek aan de kerk of moskee kan weer zonder beperkingen. Iedereen die dat wil, mag binnen. Je moet er binnen wel nog een mondmasker dragen.

Thuiswerk

Telewerken was al van voor de zomervakantie niet meer verplicht, maar werd wel nog aanbevolen. Nu valt in Vlaanderen en Wallonië zelfs die aanbeveling weg. Bedrijven worden wel “uitgenodigd” om telewerken “structureel te verankeren”.

In Brussel blijft de aanbeveling voor telewerk wél gelden. Voor de honderdduizenden Vlamingen die in de hoofdstad werken, verandert er dus niets.

Evenementen

Voor kleinere evenementen zijn er geen beperkingen meer. Mondmaskers, afstand houden, … Het hoeft vanaf 1 september niet meer, zolang je minder dan 200 mensen binnen of 400 mensen buiten samenbrengt. Bij grotere evenementen vervallen die beperkingen alleen als de organisatoren het Covid Safe Ticket controleren. Vanaf 1 oktober wordt de maximumgrens voor kleine evenementen opgetrokken naar 500 binnen en 750 buiten.

Reizen

Aan de controles op terugkerende reizigers werd halverwege de zomer al gemorreld. Dat wordt nu nog wat verder aangescherpt. Wie terugkeert uit een rode zone en nog niet volledig gevaccineerd is, moet vanaf nu twee PCR-tests afleggen: één op dag 1 en één op dag 7. Wie positief test, moet tien dagen in isolatie. Tot nu toe gold die dubbele test alleen voor wie terugkeerde uit hoogrisicozones.

Brussel

De besmettingscijfers en het aantal mensen in het ziekenhuis ligt (relatief tot het bevolkingsaantal) in Brussel fors hoger dan in de rest van het land. De Brusselse regering liet daarom al vóór het Overlegcomité weten dat het de strengere regels graag nog wat langer laat gelden. “In alle gemeenten waar de vaccinatiegraad laag is, moeten ze een tand bijsteken”, zegt premier De Croo. Concreet vertaalt zich dat in “de mogelijkheid om het Covid Safe Ticket te voorzien voor andere activiteiten dan evenementen”.

Mondmaskers in winkels, bussen en treinen blijven

In het gemeentehuis en het postkantoor zal een mondmasker vanaf 1 september niet langer verplicht zijn. Op kermissen, in winkels en winkelcentra, of bussen en treinen en in de stations blijft het wel verplicht.

Nog geen verplicht vaccin voor zorgpersoneel

Het Overlegcomité legt (nog) geen verplichting op voor de vaccinatie van zorgpersoneel. Het schaart zich wel achter het principe, maar onderzoekt nog hoe dat afgedwongen moet worden. De ministers van Volksgezondheid wordt gevraagd om de vaccinatiegraad van zorgverleners per zorginstelling zo vlug mogelijk te publiceren.

