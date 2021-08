Christian Pulisic (Chelsea) test positief op corona

Christian Pulisic heeft een positieve coronatest afgelegd. Daardoor is de Amerikaanse aanvallende middenvelder van Chelsea er zondag niet bij in de competitiederby tegen Arsenal. Hij moet immers in quarantaine.

Via zijn sociale media onderstreept Pulisic dat hij geen symptomen vertoont en benadrukt hij volledig gevaccineerd te zijn. Zijn coach Thomas Tuchel bevestigde het nieuws over de positieve test vrijdag. “De afwezigheid van Christian is jammer genoeg gemakkelijk te verklaren. Hij had een positieve test en moet nu het protocol volgen. Hij ontbrak op training en is niet beschikbaar voor de wedstrijd.”

Hakim Ziyech (schouder) en N’Golo Kante (enkel) trainden opnieuw na hun blessure en zijn er mogelijk wel bij in de Noord-Londense derby. Topaanwinst Romelu Lukaku wordt, na zijn verplichte quarantaine, eveneens in de selectie verwacht.