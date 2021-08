Vanheusden maakt bij Genoa Serie A-debuut uitgerekend tegen... Inter

Vanheusden in het shirt van Genoa in de bekermatch tegen Perugia. — © BELGAIMAGE

Zaterdag is de dag voor Zinho Vanheusden. Dan debuteert de 22-jarige Hasselaar in het Stadio Giuseppe Meazza. Niet in het shirt van Inter Milaan, maar in dat van huurclub Genoa. “Als opener kan dat tellen”, blikt vader Johan Vanheusden vooruit.

Amper zestien was Zinho Vanheusden toen hij in 2015 de jeugdopleiding van Standard inruilde voor die van Inter Milaan. De overstap was destijds veelbesproken. De Rouches werden namelijk beroofd van hun toptalent en probeerden daar via de FIFA een stokje voor te steken. Dat lukte slechts deels. De Luikse club streek een bedrag van ruim één miljoen euro op en kreeg 30% van zijn transferrechten in handen, iets dat later een cruciale rol speelde toen hij voor een recordbedrag terugkeerde naar Standard.

Maar Vanheusden belandde dus bij Inter. Van de negatieve verhalen die weleens gepaard gaan met een jeugdtransfer naar de buitenlandse top heeft hij zich nooit iets aangetrokken. De stap was weloverwogen. “Ik ben verdediger en waar kan je beter leren verdedigen dan in Italië?”, zei hij in 2016 in een interview met deze krant. “Er wordt zoveel nadruk gelegd op dat aspect. Hoe beweeg je op één lijn? Wanneer stap je uit en wanneer niet? Dat soort zaken.”

In 2015 trok Vanheusden van Standard naar Inter. — © Clara Fioravanti

Afgeremd

Vanheusden paste zich moeiteloos aan in de modestad, leerde Italiaans, won aan spiermassa en trainde al op jonge leeftijd met de eerste ploeg. Een debuut leek aanstaande, tot hij voor de eerste keer een kruisband scheurde. Hij keerde op huurbasis terug naar Standard, dat hem uiteindelijk via een constructie overnam. Afgesproken werd dat hij twee jaar later weer aan Inter verkocht zou worden. In tussentijd kreeg hij de aanvoerdersband bij de Rouches en werd hij Rode Duivel, maar twee zware knieblessures stuitten wederom zijn opmars. De tegenslagen hebben hem sterker gemaakt, vindt hij. “Al hoop ik nu toch op een blessurevrij jaar.”

Zoals afgesproken haalde Inter hem deze zomer terug naar Milaan. De Italiaanse kampioen heeft nog steeds vertrouwen in de Hasselaar, die verhuurd werd aan Genoa. Bij de volwassen kerels kilometers op de teller krijgen, is het doel. “Zijn ambitie is zoveel mogelijk spelen en het tempo van de Serie A in de benen krijgen”, zegt vader Johan. “Vergeet niet dat het negen maanden geleden is dat hij tegen Oostende zijn kruisband scheurde. Hij moet opnieuw in het ritme komen.”

© FC Internazionale via Getty Images

Zware trainingen

De eerste indrukken zijn positief. “Hij woont mooi, maar van de stad heeft hij nog niet veel kunnen zien. De voorbereiding was zwaar. Genoa begon met een lang trainingskamp in Oostenrijk en ze speelden weinig oefenwedstrijden. De trainingen zijn er ook intensiever dan bij Standard. De kern is breed, de concurrentie voor een basisplaats groot. Ik vind het moeilijk in te schatten wat de ambities van de club zijn, maar de competitiestart oogt alvast zwaar met matchen tegen Inter en Napoli.”

“Inter is altijd speciaal voor ons, dit kan tellen als debuutmatch” Johan Vanheusden, vader Zinho

Dat uitgerekend tegen de Nerazurri Vanheusdens Serie A-debuut lonkt, maakt het extra bijzonder. “Inter is altijd speciaal voor ons”, lacht Johan. “Dit kan tellen. Of Zinho mag spelen tegen de club die hem verhuurd? Ik zie niet in waarom hij niet zou mogen spelen. Hij speelt nu voor Genoa CFC en voor niemand anders.”

Roberto Martinez zal het allemaal op de voet volgen. De bondscoach hintte al op een selectie voor Vanheusden in de komende interlandperiode. “Zinho hoopt daar natuurlijk op, maar we zullen wel zien. We leven van match tot match.”