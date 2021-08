De knaaggrage bever is actief aanwezig rond de Demer. — © Wouter Cardoen

Hasselt

Decennialang werd de Demer gebruikt als een goot waarin mensen hun afvalwater kwijt konden en de industrie allerlei smurrie loosde. Halverwege vorige eeuw leefde daardoor haast niks meer in de vervuilde rivier of op haar oevers. In de vijfde aflevering van ‘Langs de Demer’: hoe de rivier na na jarenlange inspanningen weer bruist van het leven.