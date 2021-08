DEEL 3. Bierbrouwers en Demer waren in Diest eeuwenlang onlosmakelijk verbonden

Marc Beirens van brouwerij De Loterbol is de laatste bierbrouwer in het centrum van Diest. — © Sven Dillen

Diest

Vlak over de provinciegrens stroomt de Demer de stad Diest binnen. Eeuwenlang stroomde ook het bier - destijds gemaakt met het rivierwater - rijkelijk in de lokale herbergen en ver daarbuiten. Zelfs tot op Martinique en in Belgisch-Congo werd het Diestse bier geschonken. Vandaag is er nog maar één brouwerij actief in het stadscentrum. In deel 3 van ‘Langs de Demer’: hoe Diest een wereldwijd bekende bierstad werd dankzij het water uit de Demer.