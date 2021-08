DEEL 2. Wij vaarden de Demer af per kajak: “Peppi en Kokki met een snuifje Bear Grylls”

Bilzen/Hasselt

De Demer vanaf de bron - of toch zo dicht mogelijk - tot aan de monding afvaren met een kajak. Dat was het grote plan. De weergoden, een hoge waterstand, te lange benen en een foute kledingkeuze beslisten daar anders over. Niettemin hebben we een ongerept stukje Limburgs landschap ontdekt vanaf de verscholen rivier. In aflevering 2 van de reeks ‘Langs de Demer’: de afvaart per kajak.