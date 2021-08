ROYALS. Daarom klikt het zo goed tussen de queen en Kate Middleton, jurken kijken van koningin Máxima

Fan van het Nederlandse koningshuis, van koningin Máxima in het bijzonder? En ook nog inspiratie nodig voor een uitstap in de laatste week van de zomervakantie? Dan kun je enkele outfits van Hare Majesteit gaan bekijken in de Grote Kerk in Breda. Daar loopt de Royal Fashion Design-expo met kunstige creaties van de Nederlandse ontwerper Mattijs van Bergen. De vorstin draagt soms een creatie van zijn hand (zoals op onderstaande foto) en die zijn nu te bezichtigen. Snel zijn is wel de boodschap: op 29 augustus is de tentoonstelling afgerond. Kaartjes kopen kan hier voor vijf euro per stuk.

© ISOPIX

In Zweden is prins Julian, de jongste telg van prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia, afgelopen weekend gedoopt. Dat leverde mooie gezinsfoto’s op vanuit het koninklijk domein Drottningholm. De kleine prins is op verschillende kiekjes te zien met zijn oudere broers, prinsen Alexander en Gabriel. Ook zijn (peet)ouders prijken op de beelden in statige kleding.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is geen geheim dat Kate Middleton en koningin Elizabeth II het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden. Dat komt volgens entertainmentblad People omdat ze de passie delen voor dezelfde hobby: fotografie. Zowel de hertogin als de queen deelden afgelopen donderdag, op de World Photography Day, foto’s vanuit de rol als fotograaf. Op het Twitteraccount van The Royal Family werden fans op drie foto’s van de koningin achter de lens getrakteerd, terwijl Middleton een collage deelde van fotografen die meewerkten aan haar Hold Still 2020-fotoproject. Daarmee wilde de hertogin van Cambridge het alledaagse leven tijdens de pandemie in beeld brengen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Er is een nieuwe update over Spencer, de film over het leven van prinses Diana waarin de Amerikaanse actrice Kristen Stewart de rol van de royal voor haar rekening neemt. De prent zal vanaf 5 november te zien zijn in de bioscoop bij onze noorderburen. Een exacte releasedatum voor de Belgische zalen is nog niet bekend. Spencer, geregisseerd door de Chileense Pablo Larraín, zoomt in op drie dagen van Diana’s leven en zal haar tragische dood niet aan bod laten komen. In plaats daarvan komt de relatie met haar man en haar liefde voor prins Harry en prins William in de aandacht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Prinses Beatrice heeft begin deze week een opvallende uitspraak gedaan. Ze zou het “als een geschenk” beschouwen als haar toekomstige baby de leerstoornis dyslexie blijkt te hebben. De royal en haar man, Edoardo Mapelli Mozzi, hebben die namelijk ook. De prinses praat er zelfs veel over en heeft de moeite die ze heeft met lezen helemaal geaccepteerd. “Ik denk dat het leven gaat over momenten die jou maken. En het zijn de uitdagingen die je maken. Natuurlijk zou ik nooit willen dat er zich moeilijke situaties voordoen, maar ik heb wel het gevoel dat we met de tools van de Helen Arkell Dyslexia Charity en andere organisaties veel geluk hebben dat we een gesprek kunnen voeren rond het onderwerp”, zei ze in een podcastinterview.

© AP

Neen, het is geen wit dier, wél een prins op een bruin paard. Prins Harry klom nog eens in de stijgbeugels om een polowedstrijdje te spelen in Aspen, gelegen in de Amerikaanse staat Colorado. De wedstrijd stond volledig in het teken van het goede doel en bracht 2,9 miljoen euro op. De centjes gaan naar Sentebale, de in 2006 opgerichtte liefdadigheidsinstelling van prins Harry en prins Seeiso van Lesotho. De organisatie ondersteunt de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren met hiv in Lesotho en Botswana.