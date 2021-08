Roze lippen en sensueel geparfumeerde handzeep: de favorieten van de Billie-redactie

De selectie van de Billie-redactie:

Glamoureuze gloed

Lien, redacteur: “Veel over gelezen en evenveel geschreven maar eindelijk heb ik hem zelf gekocht. Op het resultaat is het nog even wachten, zeker tien minuten!” GlamGlow, 49,90 euro (50 g)

www.iciparisxl.be

Sexy handzeep

Hanne, redacteur: “Als ik ga uiteten, ben ik steeds nieuwsgierig hoe mooi de restauranttoiletten zijn ingericht. Bij Bar Bask in Gent, waar het heerlijk toeven is en je kunt smullen van de Baskische keuken, ontdekte ik het handzeepje van het Belgische merk Mon Da Da. De volle, sexy en mysterieuze Fire me up-geur wakkerde zo’n grote vlam in me aan dat ik het dezelfde avond nog online kocht.” 24 euro (500 ml).

www.mondadacollections.com

Sneakers met een hart

Ann, eindredacteur: “Die met hartjes moesten het zijn! Ze twijfelde geen seconde: een stevig paar schoenen voor de jongste om de tweede kleuterklas binnen te stappen”, Geox, 65,95 euro.

www.torfs.be

Roze goestingske

Lien, redacteur: “Een lipstick met de toepasselijke naam craving. Wat als je het mijn bankkaart vraagt, heb ik wel vaker last van goestingskes ...” M.A.C., 20,50 euro.

www.maccosmetics.be

Prima ballerina

Ann, eindredacteur: “Balletles zonder suikerspinroze beenwarmers? Daar kon geen sprake van zijn voor de oudste. Voor deze prijs hoeft ze het ook niet te laten, natuurlijk.” Decathlon, 4 euro.

www.decathlon.be

Babydekentje

Hanne, redacteur: “Ik ging naar Ikea kijken voor een geschikt logeerbed voor de baby bij omi en opi … en kwam alvast terug met een gehaakt dekentje voor in het park”, 12,99 euro.

www.ikea.com