De politie heeft woensdag snelheidscontroles gehouden. Op de Breeërweg in Maaseik reden 36 van de 416 gecontroleerden te snel. Dat is bijna een op tien. Op de Diestersteenweg was een op de vijf in overtreding. 101 snelheidsovertreders op 462 gecontroleerden. Op de Weertersteenweg zijn 44 bestuurders geflitst. maw