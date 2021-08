Agent helpt hoogzwangere vrouw die ziekenhuis net niet haalde met bevallen

Agent Jordan Ream heeft er een bijzondere shift opzitten: hij hielp een vrouw bevallen op een parking. De volledige bevalling werd opgenomen met zijn bodycam. De vader was met zijn hoogzwangere vrouw onderweg naar het ziekenhuis, maar realiseerde zich dat hij dat niet meer zou halen. Hij belde naar het noodnummer, waarop meteen enkele agenten in hun richting vertrokken. Ze kwamen maar net op tijd aan: een minuut later beviel de vrouw van een zoontje.