Eerste Belgisch vliegtuig vertrokken “met weinig volk aan boord”: “Dit is schandalig”

Antwerpse Afghanen die wanhopig de luchthaven proberen binnen te geraken, laten weten dat het eerste Belgische vliegtuig is vertrokken. “We zijn er niet bij, het is onmogelijk om de luchthaven binnen te geraken. Volgens mij is er maar zeer weinig volk mee.”

Verschillende Antwerpse Afghanen hebben afgelopen nacht om 01.30 uur bericht gekregen van de ambassade met de melding tegen 6 uur naar de luchthaven te komen.

Hakim* (schuilnaam), de Antwerpenaar die met wie we al de hele week contact hebben, is radeloos. “We hebben al aan drie verschillende poorten geprobeerd, maar overal is het hetzelfde: we geraken niet binnen. Aan elke poort staan duizenden mensen. Wat moeten we doen? Er wordt van alle kanten geschoten, het is echt niet normaal. De taliban schieten voor de voeten van de mensen, om ze weg te jagen. Ook de Amerikanen schieten. Wat is hier toch maar aan de hand?”

Schandalig

Ook S.S uit Antwerpen klinkt compleet overstuur. “Ik heb vannacht en vanmorgen geprobeerd om de luchthaven binnen te geraken, maar het is onmogelijk. Overal rondom de luchthaven staan checkpoints van de taliban. Mijn vrouw en ik waren twee keer bijna dood, er wordt heel veel geschoten. Dit is schandalig. Ik ben een Belg die al jaren belastingen betaalt, waarom krijg ik geen bescherming?”

Ook de 22-jarige H. uit Ekeren die met zijn ouders en twee broers in Kaboel op evacuatie wacht, zijn in de mensenzee voor de poorten van de luchthaven gestrand. “Het lukt ons niet, er is gewoon te veel volk. Kunnen we niemand bellen die ons komt helpen? We hebben gezien dat er mensen werden opgehaald. Waarom doen ze dat ook niet voor ons?”

Rust

Hakim* en zijn gezin hebben het eerste Belgische vliegtuig zien vertrekken. “Ik denk niet dat er veel volk aan boord is, want ik heb contact met vele andere Belgen, niemand is erdoor geraakt. We zijn nu in het huis van een vriend vlak bij de luchthaven. Om een beetje te eten en ook om onze kinderen wat rust te gunnen. Ons dochtertje van twee raakte bijna verstikt in de massa mensen. Het is echt verschrikkelijk. Ook mijn zoontje van vijf is bang van al die schoten. Ik probeer hem te kalmeren en af te leiden, maar het is nog niet gedaan. We vertrekken dadelijk opnieuw naar de luchthaven om het nog eens te proberen.”