Festivalgangers gaan los op eerste dag van Pukkelpopkwartier

De eerste dag van Pukkelpopkwartier was een schot in de roos. De knaldrang bij de jongeren is enorm, de remmen gingen dan ook volledig los. Dag één was een hip hop dag met Zwangere Guy als absolute publiekslieveling. Maar ook de andere artiesten wisten de tent moeiteloos in beweging te krijgen. Vanaf minuut één werd er vol overgave gefeest op Pukkelpopkwartier.

LEES OOK. Alle remmen los op Pukkelpop Kwartier: “Moeten wenen toen festival niet doorging”