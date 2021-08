Schone slaapster en donsdeken herenigd in Bilzen na vergissing van wassalon

Politie Bilzen laat trots weten dat de schone slaapster en haar donsdeken zijn herenigd. Door een vergissing had een vrouw in het verkeerde wassalon haar donsdeken uit de wasmachine gehaald. Een oproep op sociale media en in de krant heeft dit snel opgelost.

Het toeval speelde zaterdag toen twee vrouwen rond hetzelfde uur hun donsdeken gingen wassen in een wassalon in de Korenstraat in Bilzen. Elk in één wassalon. Die liggen pal naast elkaar. Een van de vrouwen vergiste zich bij de ophaling, waardoor de andere merkte dat het niet haar donsdeken was die nog in de machine stak. De benadeelde vrouw riep de hulp in via de politie. Via sociale media en deze krant ging er bij de andere vrouw een belletje rinkelen. Ze heeft zich meteen gemeld bij de politie.

Ook het wassalon Bubbleworks laat weten dat het donsdeken netjes werd bijgehouden en dat het intussen op het juiste bed kan belanden. “We houden alle spullen die achterblijven altijd netjes bij”, zegt zaakvoerder Sammy Vanoirbeek. Eind goed al goed.

maw