Uitspraak in zaak tegen “Hotel Rwanda”-held verwacht op 20 september

De uitspraak in de zaak tegen de Belgische Rwandees Paul Rusesabagina, die normaal vandaag/vrijdag zou vallen, wordt verwacht op 20 september. Dat heeft de Rwandese justitie bekendgemaakt. Rusesabagina is vooral bekend als de hotelbaas die het verhaal van de bekroonde film “Hotel Rwanda” heeft geïnspireerd. Daarnaast ontpopte hij zich ook tot een hevig criticus van het regime in Kigali. Zo zou hij zich, volgens Kigali, ook schuldig gemaakt hebben aan terrorisme.