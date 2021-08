Vooral pv’s voor drugs bij verkeerscontroles in zone Kempenland

Politie Kempenland heeft donderdagavond verkeerscontroles gehouden op meerdere plaatsen in de zone. Op de Baan naar Bree in Peer had een bestuurder een glas te veel op. Een andere bestuurder reed onder invloed van drugs. Hij had ook speed bij. Een auto die niet volgens de regels getuned was kreeg een pv. Op de Baan naar Meeuwen waren twee bestuurders onder invloed van alcohol. Voor een ontbrekend kinderzitje is een boete opgesteld. Een Volkswagen die de vlucht nam werd naar de kant gehaald op de Peerderbaan. In Leopoldsburg op de Hamsesteenweg is een bestuurder bekeurd voor rijden onder invloed van drugs. Een ander had drugs bij. Ook op de Hasseltsebaan in Hechtel-Eksel is een bestuurder betrapt op drugs. maw