Studenten kunnen in september les volgen op de campus. — © TV Limburg

Studenten mogen bij de start van het nieuwe academiejaar weer voltijds naar de hogeschool of universiteit. Dat hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs beslist. Enkel voor Brussel is het nog even afwachten tot de epidemiologische situatie verbetert.