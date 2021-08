Plannen voor impressionante houten toren van 14 verdiepingen op Ford-site

Mathieu Verheyen, CEO van Group Machiels, doet het verhaal in De Tijd. Hij omschrijft de plannen als een houten constructie die doet denken aan een schachtbok van de steenkoolmijnen. Dat de constructie in hout wordt uitgevoerd, is geen toeval. Group Machiels heeft met MBS een bedrijf in Genk dat gespecialiseerd is in houtskeletbouw, en daarmee een unieke referentie van eigen kunnen aan de buitenwereld kan presenteren.

De toren moet tevens een eyecatcher worden die beleving op de Ford-site creëert. Group Machiels realiseert er -zoals gekend- samen met bedrijven als Intervest en H.Essers een grote, hypermoderne logistieke zone. De nieuwe faciliteiten dienen om de 2.000 toekomstige werknemers meer comfort te bieden én om de aandacht te trekken van potentiële medewerkers die de talrijke vacatures op de industriële site kunnen invullen.