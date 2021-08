De prins op het paard: Harry speelt nog eens een polowedstrijdje voor het goede doel

De Britse prins Harry heeft zijn liefde voor de polosport weer opgenomen. Voor één keer alvast. Hij nam plaats in het zadel voor een wedstrijdje voor het goede doel in het Amerikaanse Aspen.

Het was journalist en biograaf Omid Scobie, bekend van het boek Finding freedom, die via Twitter aankondigde dat de prins op een paard was gesignaleerd. Zijn comeback in de wereld van de polosport stond volledig in het teken van het goede doel.

De opbrengst van het toernooi – zo’n 2,9 miljoen dollar – gaat naar Sentebale, de liefdadigheidsorganisatie die prins Harry en de prins Seeiso van Lesotho oprichtten in 2006. De organisatie ondersteunt de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren met hiv in Lesotho en Botswana.

Scobie deelt nog via Twitter mee dat de prins ook de inkomsten uit auteursrechten van zijn autobiografie, die volgend jaar zal verschijnen, aan Sentebale zal schenken. Volgens de journalist zou het dan om zo’n miljoen euro gaan.