PATR0-LEBBEKE zaterdag 20.00 uur

Een bekerkraker tegen Union, huidig leider in de Jupiler Pro League. Dat is de inzet van de partij Patro-Lebbeke. “Dat is inderdaad een prachtige affiche, al wil ik niet vooruitblikken. We mogen Lebbeke (derde afdeling VV A) immers niet onderschatten,” waarschuwt Arne Naudts.