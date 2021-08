De loting in het Duitse Freising richting het EK 2023 bracht voor de Belgian Cats een haalbare groep. De Cats zitten in poule A met Bosnië-Herzegovina, Duitsland en Noord-Macedonië. Van de tien groepen zijn de groepswinnaars en de vier beste tweedes geplaatst voor het van 2023 dat in Israël en Slovenië doorgaat.