HECHTEL-EKSEL

Johny Janssens kan er nu mee lachen, maar was even de wanhoop nabij. “De laatste weken waren het allemaal zware vluchten met een paar onverantwoorde lossingen en grote verliezen. In mijn hoofd had ik al besloten dat ik ermee wilde ophouden, maar plots was het twee keer prijs op één weekend.”, glundert Janssens na winst op Argenton en Melun.