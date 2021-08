Einde seizoen voor Rafael Nadal: Spaanse tennisser sukkelt met voetblessure

Dezelfde blessure die er ook voor zorgde dat Rafael Nadal Wimbledon moest missen, speelt hem nog altijd parten. “De pijn in mijn linkervoet houdt niet op. Al een jaar lijd ik meer dan zou moeten en ik moet een tijdje vrij nemen”, vertelde de 35-jarige Spanjaard. Door deze blessure zullen we hem het hele resterende seizoen niet meer in actie zien waardoor hij ook de aankomende US Open, de laatste Grand Slam, aan zich voorbij moet laten gaan.

Nadat Roger Federer en Dominic Thiem al verstek moesten geven, deelt nu dus de volgende wereldtopper slecht nieuws mee. “Hallo iedereen. Ik wilde jullie laten weten dat ik helaas het seizoen 2021 moet sluiten. Eerlijk gezegd heb ik het laatste jaar veel meer last van mijn voet dan normaal en ik moet een tijdje vrij nemen. Ik heb deze beslissing genomen en ik denk dat dit de manier is om goed proberen te herstellen”, ging Nadal verder.

Nadal zal dus voor de tweede opeenvolgende keer afwezig zijn op het Big Apple toernooi. Vorig jaar kon hij op Flushing Meadows (waar hij in 2010, 2013, 2017 en 2019 zegevierde) niet op zoek naar een vijfde titel, omdat hij zich zorgen maakte over de pandemie.