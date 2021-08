Na zeven jaar keert ‘Scheire en de schepping’ terug naar het kleine scherm

Na een jarenlange pauze keert hét ultieme wetenschapsprogramma terug naar het kleine scherm. ‘Scheire en de schepping’ is back from the future met een gloednieuw seizoen en een karrenvracht aan wonderlijke wetenswaardigheden. Presentator Lieven Scheire wordt net zoals in de vorige seizoenen bijgestaan door zijn eenmansorkest Stijn Cole en vier onwetende panelleden.