Eén op de acht terugkeerders uit Marokko is besmet met coronavirus

De coronacrisis is niet voorbij. Het virus blijf onvoorspelbaar. Dat zegt Geert Molenberghs, biostatisticus van UHasselt. Limburg doet het goed wat het aantal besmettingen en de circulatie van het coronavirus betreft. Beter dan andere provincies, en zeker beter dan Brussel en Wallonië. Opvallend: Eén op de acht terugkeerders uit Marokko is besmet.

“Maar we moeten voorzichtig zijn met het opgeven van alle coronamaatregelen,” aldus Molenberghs. Vooral plaatsen waar veel mensen bijeenkomen, blijven een risico: grote evenementen, het nachtleven, de scholen. Ook terugkerende vakantiegangers kunnen de cijfers snel doen stijgen. Met name in Marokko is de situatie gevaarlijk. (TVL)