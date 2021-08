Spontaan dansje loopt helemaal verkeerd af: “Zo’n blunder zullen we nooit vergeten”

Er gaat geen dag voorbij zonder dat er een nieuwe trend verschijnt op TikTok, het videoplatform dat erg populair is bij jongeren. Maar als iets oudere mensen - in bovenstaande video twintigers - zich aan zo’n hype wagen, kan er wel eens iets mislopen. Ayla Opoku en Brian Tellier voerden voor de camera een ‘spontaan’ dansje uit, maar beseften al snel dat ze deze hype beter aan zich hadden laten voorbijgaan. “Het deed pijn”, aldus Brian. “Zo’n blunder zullen we nooit vergeten.” Die blunder werd intussen al miljoenen keren bekeken.